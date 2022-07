Com promessa de casa cheia, Flamengo recebe o Tolima

Semana passada, no jogo de ida, o Flamengo conquistou a vitória simples fora de casa, com gol de Andreas Pereira

Na noite desta quarta-feira (6), às 21h30, o Flamengo enfrenta o Tolima no Maracanã, que deve estar lotado. Até agora, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, e ainda há tickets disponíveis em algumas áreas, que custam entre R$ 60 e R$ 100 a meia.

Semana passada, no jogo de ida, o Flamengo conquistou a vitória simples fora de casa, com gol de Andreas Pereira, que se despediu da equipe e já foi anunciado pelo Fulham, e agora tem a vantagem do empate. Quem avançar, pega o Corinthians, que passou pelo Boca Juniors ontem. A ESPN transmite a partida.

O rubro-negro vem de três vitórias seguidas, sendo duas no Brasileirão e a do jogo de ida das oitavas da Libertadores. Para o jogo de hoje, Dorival terá a volta de João Gomes, que estava suspenso, e de Rodrigo Caio, recuperado de tendinite, mas que deve começar no banco. No ataque, Pedro deve fazer companhia a Gabigol.

Já o Tolima não entrou em campo desde a derrota na última quarta-feira. Na primeira fase, no grupo de Atlético Mineiro e América, a equipe colombiana venceu ambas as partidas no Brasil, e tenta manter o retrospecto positivo na temporada para seguir vivo na Libertadores. Para o jogo de hoje, a única mudança deve ser Cataño na vaga de Raziel García, que não fez um bom jogo na ida.

Ficha técnica

Flamengo x Tolima

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil, às 21h30 – 06/07/2022 – jogo de volta

Árbitro: Mário Diaz de Vivar (PAR)

Assistente 1: Milciades Saldivar (PAR)

Assistente 2: Roberto Cañete (PAR)

VAR: Eber Aquino (PAR)