Na Bombonera, Corinthians avança nos pênaltis

A noite de 5 de julho foi especial para os corintianos. Não era uma tarefa fácil: após um 0x0 em São Paulo no jogo de ida, a equipe brasileira precisava vencer se quisesse garantir de forma direta a classificação para as quartas de final. Mas a Bombonera estava lotada, e poucas vezes uma equipe, que não o Boca, foi feliz por lá.

Além disso, o Corinthians buscava ‘quebrar uma maldição’, já que a última classificação para as quartas de final aconteceu em 2012. Desde então, a equipe acumulava quatro eliminações nas oitavas.

Sem vários jogadores à disposição, Vítor Pereira optou por um time mais defensivo, buscando diminuir a pressão argentina. Mas Raul Gustavo, aos 32′ do primeiro tempo, quase colocou tudo a perder, cometendo pênalti em Pol Fernández. No entanto, Benedetto mandou a cobrança na trave, e a partida foi para o intervalo com um 0x0 no placar.

Na segunda etapa, poucas chances produzidas, e assim, a partida foi para os pênaltis. Os premeiros quatro batedores acertaram suas cobranças, empatando em 2×2. Então, Cássio salvou a cobrança de Sebastián Villa, mas Raul Gustavo perdeu para os brasileiros, mantendo tudo igual.

Pol Fernandéz fez, Bruno Melo perdeu. Benedetto teve a chance de se desculpar pelo pênalti perdido ainda no primeiro tempo e abrir uma ótima vantagem para o Boca Juniors, mas isolou a cobrança. Os batedores seguiram sem erros até a 6ª cobrança, quando Cássio voltou a crescer e salvou o chute de Ramírez. Gil fez e a festa paulista prevaleceu em plena Bombonera.

O Corinthians espera o vencedor do confronto entre Tolima e Flamengo, que voltam a se enfrentar hoje (6), às 21h30. No jogo de ida, fora de casa, a equipe brasileira levou a melhor e venceu por 1×0.