Athletico empata no fim e conquista a classificação na Libertadores

O empate era do Athletico. Mas o jogo começou movimentado, com grandes oportunidades para ambos os lados. Dos pés do Erick, a equipe brasileira teve a melhor oportunidade, quando ele tentou o chute cruzado e Martín Silva defendeu.

Mas jogando em casa e diante de sua torcida, o Libertad foi para cima desde o começo da partida e, ainda na primeira etapa, Roque Santa Cruz conseguiu abrir o placar para os paraguaios, passando com facilidade pela marcação e chutando cruzado, na saída de Bento. O resultado levava a decisão para os pênaltis.

A segunda etapa teve uma queda de rendimento, com ambas as equipes com medo de arriscar demais e colocar tudo a perder. As poucas oportunidades foram melhores para o clube mandante, que fez a defesa do Furacão trabalhar.

Quando parecia que a decisão iria mesmo para os pênaltis, já aos 44′ do segundo tempo, o Athletico buscou o empate. Khellven bateu a falta e Rômulo tentou duas vezes antes de conseguir mandar a bola para dentro e deixar tudo igual.

O Athletico não chegava nesta fase da Libertadores há 17 anos, quando foi finalista – derrotado pelo São Paulo. Nas últimas três participações, em 2017, 2019 e 2020, a equipe caiu nas oitavas. Agora, a equipe espera o vencedor do confronto entre Fortaleza e Estudiantes, que se enfrentam amanhã (7). No jogo de ida, empate em 1×1.