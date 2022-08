Aubameyang sofre assalto em casa na Espanha

Pelo menos quatro homens invadiram a casa do jogador em Castelldefels e ameaçaram a ele e sua família com armas de fogo

A casa atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Barcelona, foi assaltada nesta segunda-feira, confirmou o clube espanhol. “É certo. O jogador que sofreu um assalto é Aubameyang. Agora ele está bem. Assustado, mas bem”, disse à AFP uma fonte do Barça, confirmando as primeiras informações da imprensa.

Pelo menos quatro homens invadiram a casa do jogador em Castelldefels, nos arredores de Barcelona, e ameaçaram a ele e sua família com armas de fogo, chegando inclusive a agredi-lo com barras de ferro, segundo o jornal El País. Os assaltantes fugiram do local de carro depois de terem forçado Aubameyang a abrir um cofre para levar joias, informou o jornal.

Um porta-voz da polícia catalã confirmou que há um caso de roubo com violência em Castelldefels sendo investigado, mas não revelou a identidade da vítima.

“A investigação está aberta e todas as informações estão sendo coletadas”, disse à AFP.

Vários jogadores foram vítimas de assaltos nos últimos meses na Espanha.Em junho, a polícia prendeu seis pessoas ligadas a um roubo em uma casa de propriedade do ex-atacante brasileiro Ronaldo.

No momento do assalto, o jogador italiano Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, estava hospedado na casa do brasileiro, em Ibiza. O prejuízo foi estimado em 3 milhões de euros.

No mesmo mês, a polícia recuperou um relógio do atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, que foi roubado enquanto ele assinava autógrafos na saída de um treino.

