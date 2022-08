Bia Haddad se mantém pela 3ª semana seguida no Top 20 da WTA

Laura Pigossi, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ao lado de Luisa Stefani, entrou pela primeira vez na carreira no Top 100

A tenista brasileira Bia Haddad, número 15 do mundo, se manteve pela terceira semana consecutiva no Top 20 do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira com a polonesa Iga Swiatek ainda na liderança.

No Top 10, a russa Daria Kasatkina, campeã no sábado do torneio de Granby no Canadá, subiu uma posição e agora é a número 9.

Outra brasileira, Laura Pigossi, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no torneio de duplas ao lado de Luisa Stefani, entrou pela primeira vez na carreira no Top 100.

Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira:

Iga Swiatek (POL) 8.605 pts Anett Kontaveit (EST) 4.360 María Sakkari (GRE) 4.190 Paula Badosa (ESP) 3.980 Ons Jabeur (TUN) 3.920 Aryna Sabalenka (BLR) 3.470 Simona Halep (ROM) 3.255 Jessica Pegula (EUA) 3.201 Daria Kasatkina (RUS) 3.015 Garbiñe Muguruza (ESP) 2.886 Emma Raducanu (GBR) 2.756 Coco Gauff (EUA) 2.687 Belinda Bencic (SUI) 2.635 Leylah Fernández (CAN) 2.540 Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.317 Jelena Ostapenko (LET) 2.316 Caroline García (FRA) 2.220 Veronika Kudermetova (RUS) 2.206 Danielle Collins (EUA) 2.167 Madison Keys (EUA) 2.128

100. Laura Pigossi (BRA) 635

© Agence France-Presse