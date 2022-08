Taça das Favelas DF chega à 5ª edição em setembro com 48 times na disputa

O campeonato existe há 10 anos e começou no Rio de Janeiro. Hoje, já existe em 18 estados, cada um com seu formato

Campeonato de futebol voltado para regiões periféricas do DF e entorno incentiva a prática esportiva e oferece oportunidade para a descoberta de jovens talentos. A final local será em 8 de outubro e a nacional, em 19 de novembro, ambas com transmissão pela TV

Chega à 5ª edição, neste mês de setembro, a Taça das Favelas DF, campeonato de futebol realizado pela Projeto SA em parceria com a Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF), idealizadora do projeto, e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, que fomenta a iniciativa. Desta vez, serão 48 times na disputa, sendo 32 masculinos e 16 femininos. Cada um deles representa um bairro ou uma região administrativa de regiões periféricas do Distrito Federal ou entorno.

Maior campeonato de futebol de favelas do mundo, o projeto também é realizado em mais 17 estados e tem como objetivo incentivar a prática esportiva nessas comunidades e trazer oportunidade para jovens atletas. O grande diferencial deste ano é a edição nacional, com disputa entre times dos estados participantes, no dia 19 de novembro.

“A competição tem uma grande visibilidade para os jovens talentos da periferia, então proporcionar esse espaço tem um significado muito importante para nós. Isso faz com que esses jovens talentos sejam levados para times grandes, para que possam se profissionalizar e seguir a carreira de jogadores”, comenta Bruno Kesseler, presidente da Cufa-DF. “Também tratamos sobre outras pautas, como a importância dos estudos e da profissionalização, para que esses jovens também possam alcançar outras carreiras além do futebol profissional.”

Em 3 de setembro, ocorrerá o congresso técnico do campeonato, com participação dos responsáveis por cada time. Os jogos da primeira fase começam já no dia 4 de setembro, já em fase eliminatória, logo após a abertura desta edição, sempre aos fins de semana. Serão cerca de oito jogos por dia, entre as 8h e às 17h, no campo sintético da quadra 38 do Guará 2. Quem tiver interesse poderá acompanhar todos os jogos na arquibancada gratuitamente.

O dia 24 de setembro está destinado às oitavas de final da categoria masculina. Já no dia seguinte, serão as quartas de final tanto da masculina quanto da feminina, que parte da primeira fase direto para esta, devido à quantidade menor de times. A final local do campeonato para as duas categorias será no dia 8 de outubro, no estádio Defelê, com transmissão ao vivo na TV Globo Brasília. Durante os jogos, será possível acompanhar todas as atualizações em tempo real por meio do aplicativo iFut.

Final nacional

Para participação na final nacional do campeonato, as duas seleções do DF serão montadas por uma equipe da Cufa-DF com os técnicos dos times campeões, selecionando os melhores jogadores de cada time. A transmissão da grande final, realizada no dia 19 de novembro no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP), ocorrerá na Rede Globo.

Times participantes

Os 32 times da categoria masculina incluem Águas Lindas, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Estrutural, Gama, Guará, Incra, Itapoã, Jardins Mangueiral, Novo Gama, Paranoá, Planaltina, Pôr Do Sol, Porto Rico, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Samambaia Norte, Samambaia Sul, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Valparaíso, Varjão, Vila Cauhy, Vila DVO e Vila Telebrasília.

Os 16 femininos, por sua vez, são Águas Lindas, Brazlândia, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Estrutural, Gama, Guará, Jardins Mangueiral, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Samambaia Norte, São Sebastião, Sobradinho 2, Sol Nascente, Varjão e Vila DVO. Nos times masculinos, a faixa etária dos jogadores vai de 14 a 18 anos. Já entre os femininos, para ampliar as oportunidades de acesso, a faixa etária vai até os 29 anos de idade.

Sobre a Taça das Favelas

O campeonato existe há 10 anos e começou no Rio de Janeiro. Hoje, já existe em 18 estados, cada um com seu formato. Alguns têm somente times masculinos, outros também têm femininos. No Distrito Federal, é realizado pela Cufa-DF desde 2017, com exceção de 2020, quando não ocorreu por conta da pandemia de Covid-19. Na última edição, realizada em 2021, a taça da categoria feminina ficou com o time de Ceilândia Norte, enquanto o time de Samambaia Sul foi o vencedor entre os rapazes.

Cronograma:

03/09 – sábado – Congresso técnico

04/09 – domingo – Abertura e início dos jogos da 1ª fase

10/09 – sábado – Jogos da 1ª fase

11/09 – domingo – Jogos da 1ª fase

17/09 – sábado – Jogos da 1ª fase

18/09 – domingo – Jogos da 1ª fase

24/09 – sábado – Oitavas de final da categoria masculina

25/09 – domingo – Quartas de final das categorias masculina e feminina

01/10 – sábado – Semifinal masculina e feminina

08/10 – sábado – Final masculina e feminina DF

19/11 – sábado – Final nacional