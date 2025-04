Basquete feminino: Cerrado perde em casa para o Corinthians com diferença de 38 pontos

Por Paulo Renato MacCulloch e Rafael Lins

Agência de Notícias CEUB

O Cerrado recebeu o Corinthians nesta quinta-feira, 10, no ginásio do ASCEB, e a equipe paulista não tomou conhecimento do Cerrado e venceu o time brasiliense por 77 a 39, no ginásio do ASCEB, nesta terça-feira.

Contexto

A equipe brasiliense não teve um começo fácil na competição, somando apenas duas vitórias nos últimos sete jogos, mas mesmo assim estava na frente do Corinthians na classificação geral da liga. A equipe corintiana vinha para seu quinto jogo no campeonato com três triunfos e duas derrotas.

Domínio Paulista

Cerrado abriu o marcador, logo o Corinthians tomou a frente no placar. A equipe paulista dominou a primeira parte do jogo inteira. Com jogadas rápidas e precisas, a equipe marcou 42 pontos, construindo a vantagem. O time da capital não conseguia encaixar as jogadas e somou apenas 18 pontos na primeira metade do jogo.

Segunda metade da partida

A equipe da casa marcou duas cestas no começo do terceiro quarto e levantou a torcida, dando a esperança de uma reação. Mas logo na sequência Mariana acertou uma bola de três para a equipe paulista e a camisa oito, Beatriz Oliveira, anotou boas jogadas que aumentou a vantagem para 30 pontos no final do terceiro quarto.

Na última etapa, a equipe do Cerrado levou quatro minutos para acertar a primeira bola, enquanto isso as meninas da equipe paulista anotaram três bolas de três seguidas.

Em um jogo de domínio claro do Corinthians e um forte jogo coletivo, a equipe visitante levou a melhor e venceu a partida por 77 a 39, com destaque para a ala Mariana Dias, que foi a cestinha da partida anotando 18 pontos, sendo quatro cestas de três.

Definições

Mesmo mantendo todo o foco na equipe de basquete feminino, o Cerrado amarga mais uma derrota na temporada e corre riscos de ficar fora da zona de classificação para os play-offs. Por outro lado, o Corinthians interrompeu um jejum de dois jogos sem vitória e voltou a vencer para seguir vivo na disputa.

Apesar disso a torcida ainda acredita na classificação para os play-offs:

“O Cerrado tem muito potencial, mas hoje não foi um bom dia”, disse Finlândia, torcedora do Cerrado.