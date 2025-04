Campeonato Indígena de Futebol promove finais no Bezerrão com celebração de cultura e entrada gratuita

Por Eduardo Tavares, Felipe Morais, Hugo Monteiro

Agência de Notícias CEUB

Nesta sexta-feira (11/04) começa a fase final do Campeonato Nacional de Futebol Indígena que irá ocorrer no estádio Bezerrão, no Gama. As finais acontecem neste fim de semana, com entrada gratuita.

A competição, que reúne equipes de diversas etnias de todo o país, promete não só disputas acirradas em campo, mas também uma celebração cultural, com música, dança tradicional e interação com o público.

Expectativa para as finais



A competição terá início nesta sexta-feira (11/4) com um duelo entre as seleções Hukinuin e Pataxó de Coroa Vermelha, às 16h, para definir quem avança à semifinal contra a Terra Indígena Ivaí no sábado (12/4) às 11h. Paralelamente, no mesmo dia (12/4) às 16h, Brejão de Nioaque e Seleção Pataxó Imbiruçu se enfrentarão em busca da outra vaga na grande final, que acontecerá no domingo (13/4).

O torneio consagrará seu primeiro campeão com o cobiçado Troféu Galdino Pataxó – homenagem ao líder indígena Galdino Jesus dos Santos, vítima de um brutal crime em Brasília em 1997.

A equipe vencedora receberá R$ 60 mil, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 30 mil e o terceiro lugar será premiado com R$ 10 mil, completando uma premiação que valoriza tanto o aspecto esportivo quanto a memória histórica dos povos originários.

Este formato de disputa promete equilíbrio e emoção desde os primeiros jogos, com as equipes buscando não apenas a glória esportiva, mas também o reconhecimento de suas culturas e tradições através do futebol.

Premiação e engajamento



Os torcedores presentes no Bezerrão poderão participar de sorteios e concursos, ganhando brindes exclusivos. A iniciativa busca fortalecer o vínculo entre os povos originários e o público em geral, promovendo o respeito e a diversidade.

O Campeonato Indígena de Futebol consolida-se como um dos principais eventos esportivos e culturais do país, unindo paixão pelo futebol e tradição ancestral.