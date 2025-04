Meninas de Brasília embarcam rumo ao Mundial de Cheerleader em Orlando

Brasília será representada pelo time infantil de cheerleading Brasília Xpress, composto por meninas com menos de 12 anos e treinado pela head coach Luiza Brasiel, do ginásio Brasília Extreme, no All Star World Championship 2025. A competiçāo ocorre entre os dias 15 e 18 de abril em Orlando, na Flórida.

A equipe compete na categoria Level 1 Junior Battle Round, enfrentando adversárias de diferentes partes do mundo.

Sobre o All Star World Championship

Considerado um dos maiores eventos de cheerleading do mundo, o All Star World Championship reúne as melhores equipes globais em diversas categorias de idade e nível técnico. A edição de 2025 acontece entre os dias 15 e 18 de abril no Orange County Convention Center, oferecendo uma experiência única para atletas e espectadores .

A trajetória do Brasília Xpress

O Brasília Xpress é uma das equipes da escola Brasília Xtreme Cheerleading, fundada em 2014 e com grande destaque no cenário nacional. A escola treina mais de 100 atletas por ano, muitos dos quais já integraram a seleção brasileira de cheerleading, o Team Brazil, e que já competiram mundialmente.

A liderança de Luiza Brasiel

Luisa Braziel, head coach da Brasília Xtreme, é atleta de cheerleading desde 2015 e possui uma carreira destacada no cheerleading brasileiro, tendo representado o país como atleta e técnica em competições internacionais. Sua experiência tem sido fundamental na preparação da equipe para o campeonato mundial.

Expectativas e impacto

A participação do Brasília Xpress no All Star World Championship 2025 não apenas destaca o talento das jovens atletas brasileiras, mas também reforça o crescimento e a profissionalização do cheerleading no Brasil. A presença da equipe em um evento de tamanha relevância internacional é motivo de orgulho e inspiração para o esporte nacional.

Para mais informações sobre o campeonato, acesse o site oficial: theallstarworldchampionship.com.

Sobre a modalidade

O cheerleading é uma modalidade competitiva coletiva que envolve elementos acrobáticos sincronizados em uma coreografia de 2 minutos e 30 segundos com acompanhamento musical. Podem participar homens e mulheres, adultos e crianças, sem restrições de porte físico. O esporte exige muita força e preparo físico.

O cheerleading é um esporte que surgiu em 1887 nos Estados Unidos, mas chegou ao Brasil somente em 2008. A partir de 2012, foi reconhecido como uma modalidade esportiva oficialmente.