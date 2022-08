Queiroga diz que Brasil receberá antiviral para combate à varíola dos macacos

Na última sexta-feira, 29, a pasta confirmou a primeira morte pela doença no País, em Belo Horizonte (MG)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira, dia 1º, em seu perfil no Twitter, que o Brasil receberá o antiviral tecovirimat para combater a varíola dos macacos.

“O Ministério da Saúde receberá, por intermédio da OPAS (@pahowho), o antiviral tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de Monkeypox no Brasil. Serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento”, escreveu Queiroga, em referência à Organização Pan-americana de Saúde (Opas). O ministro não informou, contudo, quando o País receberá o antiviral, nem o número de doses.

A primeira morte por varíola dos macacos no Brasil foi de um homem de 41 anos, que tinha, de acordo com o Ministério da Saúde, imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer, quadro que foi agravado pela varíola.

No último dia 23 de junho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que a varíola dos macacos é uma emergência sanitária global, diante da expansão da doença e do risco de contaminação. Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 1 066 casos já foram identificados no Brasil.

Por: Estadão Conteúdo