Ewbank sobre mulher racista: ‘Não esperava que uma branca fosse combater’

O casal de atores concederam entrevista para falarem sobre como ocorreu o ataque racista praticado por uma mulher branca contra os filhos

O casal de atores Giovanna Ewbank, 35, e Bruno Gagliasso, 40, concederam entrevista ao “Fantástico” (TV Globo) para falarem sobre como ocorreu o ataque racista praticado por uma mulher branca contra os filhos Titi e Bless, de 9 e 7 anos, ontem, em um restaurante, em Portugal. A atriz contou que a filha ficou assustada com o episódio, enquanto o garoto não percebeu o ocorrido.

Giovanna relata que a família estava na praia, e uma das crianças relatou o que havia acontecido. A mesma ficou chateada, ocasionando as imagens que estão circulando na internet.

Quando eles estavam dentro do restaurante, a mulher começou a xingar as crianças, Titi e Bless, além de uma família de angolanos presentes no restaurante.

O ator contou que o gerente do restaurante pediu para a agressora deixar o estabelecimento, mas houve uma recusa com novos ataques e xingamentos.

Ao se tocarem do que estava acontecendo, Bruno saiu da mesa e foi até o gerente com a mulher para chamar a polícia.

Questionados sobre quais palavras foram ditas aos seus filhos, Ewbank e Gagliasso contaram uma por uma. Entre elas, dizendo “pretos imundos”, “voltem para a África”, listou a atriz. “Portugal não é o lugar para vocês, vão embora daqui”, completou o ator.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembraram que estiveram no “Fantástico” em 2017 para falar de ataques racistas contra Bless nas redes sociais. A atriz afirmou que ela e o marido aprenderam ser possível usar a exposição de suas falas para cobrar igualdade para todos.

Além dos filhos Titi e Bless, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Zyan, de 2 anos, que é branco. Eles garantiram que a criança já possui uma educação voltada para ser atuante na luta contra o racismo.

A atriz ainda confirmou que desferiu tapas na mulher após o ato racista contra seus filhos. O ator, instantaneamente, a defendeu dizendo que o gesto não pode ser classificado como agressão.

“Na verdade, ela não agrediu, ela reagiu. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor”, pontuou.

Entenda

Giovanna deu dois tapas e cuspiu no rosto de uma mulher branca após ataque racista contra os filhos Titi e Bless. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir a atriz dizendo que a agressora merece socos e porradas.

As imagens foram gravadas logo após a artista ter dado os tapas na mulher portanto, esse momento não foi registrado, assim como as ofensas que teriam sido proferidas às crianças, de 9 e 7 anos. Os dois nasceram no Malawi.

Bruno Gagliasso chamou a polícia local enquanto Giovanna enfrentava a mulher, que ainda não teve o nome nem a nacionalidade divulgados. Ela foi detida pela polícia na sequência.

Segundo o jornal português Público, a suspeita estava alcoolizada no momento da detenção e já foi liberada.

De acordo com a publicação, a Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR (Guarda Nacional Republicana) confirmou também que existem testemunhas que atestam os insultos denunciados pelos atores.

Conforme o código penal português, quem “difamar, injuriar ou ameaçar pessoa, ou grupo de pessoas por causa da sua raça” pode receber pena de prisão de seis meses a cinco anos.