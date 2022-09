Os benefícios de se treinar em família

Atividade física com uma companhia ajuda a manter o foco, explica treinador

Praticar atividades físicas com alguém que mora na mesma casa pode melhorar o resultado desejado, pois todos estarão em um mesmo propósito, motivando assim uns aos outros. É o que afirma o treinador Lucas Americano.

Lucas, treinador da TAI Crossfit, explica que toda a família, independente da idade, pode e deve colocar o corpo em movimento. “É muito legal quando a família treina junto. Temos alguns casos de filhos que treinam com o pais e pais que trazem os filhos para treinar também e dessa forma todos se exercitam. Esses treinos coletivos se tornam mais divertidos e mais interativos, porque um é a força e o foco do outro”, afirma.

Americano conta que na TAI Crossfit existem famílias que treinam juntos e se motivam, dessa forma é possível perceber que os treinos podem se tornar mais divertidos. Lucas diz que treinar com alguém que você gosta e que compartilha momentos é uma ótima forma de manter o foco.

“Talvez, o maior benefício de se treinar em família seja o fortalecimento da relação e dos vínculos familiares. Mas existe outro grande benefício em se treinar em família. Trata-se de um benefício que é grande aliado para se criar o hábito de se exercitar com regularidade.”

O treinador explica que não tem uma receita milagrosa que vai servir para todos os atletas. Lucas conta que os resultados variam de pessoa para pessoa dependendo do físico, alimentação, tipo de treino, mas ao treinar em família um mesmo resultado pode ser compartilhado por todos.

“Esse é o resultado quando falamos aqui da força do compromisso com outra pessoa. Quando se quer formar um hábito de treinar regularmente, combinar de treinar com outra pessoa serve de grande incentivo. Quando um desanima ou outro motiva e vice-versa, pois somos seres sociais e não gostamos de desapontar outros membros da nossa tribo.”