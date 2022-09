Hoje é Dia do Professor de Educação Física!

Além do desenvolvimento de práticas que visam a promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde, a função do professor é também aprimorar as habilidades sociais e psicológicas dos alunos

Nesta quinta-feira, 1º de setembro, comemora-se o Dia do Professor de Educação Física. A data coincide com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 1º de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física. Além do desenvolvimento de práticas que visam a promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde, a função do professor é também aprimorar as habilidades sociais e psicológicas dos alunos. O coordenador técnico da Bodytech Lago Sul, Carlos André Botelho, celebra com orgulho a data. “A necessidade da rotina de exercícios físicos diários nos deu mais espaço no cotidiano dos alunos. A pandemia deu mais ênfase a essas necessidades, principalmente, atreladas à saúde mental”, afirma Botelho. Aluna da Bodytech, Marcela Soares conta que o esporte mudou sua vida. “O acompanhamento que recebo na academia é determinante para gerar meu engajamento. Os resultados, físico e mental, são consequências diretas dos trabalhos dos profissionais, sempre com disposição contagiante, que ficam à nossa disposição em qualquer unidade da Bodytech”, ressalta Marcela.