Abra os Olhos para o Glaucoma: Campanha alerta para a prevenção

Até 2040, a International Agency for Blindeness Prevention estima em 118 milhões de pessoas impactadas pelo glaucoma em todo o mundo

Glaucoma é uma doença crônica, sem cura, mas pode ser controlada com diagnóstico precoce. Uma vez instalada, a cegueira por glaucoma é irreversível. Até 2040, a International Agency for Blindeness Prevention estima em 118 milhões de pessoas impactadas pelo glaucoma em todo o mundo.

Com o objetivo de alertar a população sobre os sintomas e sinais do glaucoma, a SBG (Sociedade Brasileira de Glaucoma) apoia a campanha “Abra os olhos para o glaucoma”, doença ocular de progressão lenta e que é uma das três principais causas de cegueira no mundo.

O projeto se estende por todo ano, a partir de maio, mês em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Segundo o Atlas Vision, apresentado pela IABP (International Agency of Blindeness Prevention), estima-se que ao menos 3 milhões de pessoas tenham a doença tenham ficado cegas e outras 4 milhões tiveram perda moderada a grave da visão. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula mais de 900 mil pessoas afetadas pelo glaucoma.

“Como o glaucoma, na maioria de suas formas, não apresenta sintomas em estágios iniciais, pois a perda de visão se instala preferencialmente na periferia do campo visual e, geralmente, as pessoas somente procuram tratamento quando já há perda de visão. Isso pode significar que o número de pessoas com glaucoma é muito maior do que aqueles já com perda de visão estabelecida”, afirma Dr. Roberto Pedrosa Galvão Filho, Diretor Médico no Instituto de Olhos do Recife e presidente da SBG.

“A campanha é importante, pois lembra da necessidade de consultas periódicas, pelo menos anual para quem tem acima de 40 anos, e, uma vez diagnosticado, o glaucoma, reforça a necessidade da adesão do paciente ao tratamento, que pode retardar a progressão da doença”, continua o especialista.

Ainda segundo estimativas do Atlas Vision, o número de pessoas impactadas pelo glaucoma (leve a grave; com ou sem diagnóstico) pode chegar a 118 milhões em 2040.

Conhecimento do brasileiro sobre Saúde Ocular e Glaucoma, Pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha pela Allergan/AbbVie em 2021, apontou que mais da metade com 16 anos ou mais tem alguma dificuldade para enxergar, mas 3 em cada 10 brasileiros não tem o hábito de ir ao oftalmologista, ou não lembra da última vez que fez uma consulta com o especialista. A dificuldade de enxergar é maior entre mulheres (62% do total) e pessoas acima de 45 anos ou mais.

O glaucoma é conhecido por cerca de 74% dos entrevistados, mas apenas menos da metade afirma saber que a doença pode levar à cegueira. “A diferença entre o conhecimento sobre glaucoma como doença ocular e o risco de cegueira pode ser explicado pelo caráter silencioso, que dificulta o diagnóstico precoce”, avalia Dr Galvão Filho.

O que é glaucoma?

Glaucoma é uma condição ocular que acomete o nervo óptico, cuja saúde e integridade são vitais para uma boa visão. A deterioração do nervo óptico leva à perda progressiva da visão. O efeito é gradual – muitas vezes, progride por anos. Começa da periferia do campo visual para o centro do olho e a pessoa pode não perceber a alteração na visão, até que a doença esteja em estágio avançado. É irreversível porque a visão perdida não é recuperada, porém, é evitável porque o diagnóstico precoce pode prevenir a perda da visão, mantendo a qualidade de vida destes pacientes1,4 Sabe-se que o dano no nervo ótico pode estar relacionado ao aumento da pressão intraocular (dentro do olho) – mas, nem todas as pessoas com pressão intraocular elevada terão glaucoma4.

Sinais e sintomas

Geralmente, as pessoas com glaucoma percebem a doença quando a falta de visão atinge o foco central. Outros sinais:

Manchas ou perdas visuais podem ser percebidas, quando há acometimento da visão central. Nestes casos, o nervo óptico já haverá perdido mais de 60% de suas fibras.

Dor ocular (raro)

Náuseas – em casos de crise aguda

Glaucoma de ângulo fechado:

Visão borrada

Halos ao redor de luzes

Olhos vermelhos (entre outros).

Maior risco

Hereditariedade, pessoas com pressão intraocular aumentada, 60 anos ou mais, determinadas doenças pré-existentes (como diabetes), determinadas etnias (afrodescendentes em glaucoma de ângulo aberto; asiáticos, para ângulo fechado) anemia falciforme, miopia ou hipermetropia exacerbadas têm maior risco de adquirir a doença – condições que podem ser diagnosticadas em exames específicos.