Armas do Ocidente acabariam com luta por Severodonetsk em 3 dias, diz governador de Lugansk

O governador de Lugansk, Serhii Haidai, voltou a pedir ajuda militar do Ocidente nesta quinta-feira (9) para fortalecer as tropas da Ucrânia em Severodonetsk, cidade-chave no leste do país.

“Se conseguirmos rapidamente armas ocidentais de longo alcance, nossos defensores poderão limpar Severodonetsk em dois ou três dias”, disse Haidai em uma publicação no Telegram.

Segundo o governador, a cidade só tem momentos de silêncio quando os soldados param para recarregar as armas. Ele acusa a Rússia de usar artilharia pesada em Severodonetsk e de avançar sobre a zona industrial da cidade -Moscou disse nesta semana que já havia controlado toda a área residencial.

Haidai afirma ainda que os russos estão destruindo “tudo o que pode ser usado para a defesa” dos ucranianos, de modo que a ajuda ocidental seria crucial para o apoio militar de Kiev.