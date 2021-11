STF cobra explicações sobre situação dos Yanomamis

O pedido de Randolfe, que tem como base denúncias de negligência, solicita que o governo Bolsonaro tome medidas de proteção ao povo

O governo federal terá cinco dias para explicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a situação vivida pelo povo indígena Yanomami, no Amazônia. A decisão foi do ministro Luís Roberto Barroso ocorreu após pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Entre as informações solicitadas pelo Supremo estão a situação nutricional, o acesso à água potável, como funciona o serviço de saúde e se há medicamentos para a comunidade.

O pedido de Randolfe, que tem como base denúncias de negligência contra a comunidade, solicita que o governo Bolsonaro tome medidas de proteção ao povo.

Na última segunda-feira (15), o Ministério Público Federal (MPF) cobrou do Ministério da Saúde um plano de atendimento reforçado para o povo. Segundo as unidades de Roraima e da Amazônia, são mais de 20 ações judiciais sobre ataques de garimpeiros, omissão e mortes.