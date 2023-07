Senador Romário é internado no Rio após quadro de infecção

O senador Romário (PL-RJ) foi internado na noite desta quinta-feira, 13, para tratar uma infecção após desconforto

O senador Romário (PL-RJ) foi internado na noite desta quinta-feira, 13, para tratar uma infecção após desconforto. O parlamentar está no Hospital Barra d’Or, no Rio de Janeiro, e possui um quadro médico estável em evolução, segundo a assessoria.

A equipe do parlamentar aguarda novas informações do hospital nesta sexta-feira, 14. “O senador se internou ontem, com um quadro de infecção, depois de passar mal. Quadro estável, evoluindo. Ainda não temos notícias desta manhã”, informou.

Em setembro de 2021, Romário se ausentou do cargo para realizar uma cirurgia para retirada de vesícula em um hospital no Rio de Janeiro. Na época, sua assessoria informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências.

O ex-jogador foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2022 com 2.384.080 votos, o que representa 29,19% dos votos válidos. Na época, apresentado como o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio, o senador vivia uma trajetória política diferente no Senado, já que nos oito anos do primeiro mandato não apresentou nenhuma ligação com temas caros ao bolsonarismo.

Durante seu primeiro período no Senado, o ex-craque de futebol não destinou nenhuma emenda para setores da base do presidente, como a segurança pública e pautas de costumes – envolvendo, por exemplo, aborto ou drogas. Com foco em áreas sociais, Romário centralizou recursos na saúde e na assistência social.

Estadão Conteúdo