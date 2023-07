Sancionada lei que retoma o Minha Casa, Minha Vida

A lei também acaba com a exclusividade da Caixa Econômica Federal como operadora do Minha Casa, Minha Vida

Foi publiucada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (14) a lei que retoma o programa Minha Casa, Minha Vida. Ela teve origem na Medida Provisória aprovada pelo Senado em junho, e a cerimônia de sanção foi realizada no Palácio do Planalto ontem (13), com a presença do presidente Lula e de outras autoridades.

Criado em 2009, o programa habitacional havia sido extinto em 2020 pelo governo de Jair Bolsonaro, quando foi substituído pelo Casa Verde e Amarela. Por meio da MP, o Minha Casa, Minha Vida foi retomado no início de 2023.

O programa atenderá famílias com renda mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas, e de até R$ 96 mil ao ano, na zona rural. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados também em junho, com alterações. Uma delas é a permissão do uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para projetos de iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais.

Pelo menos 5% dos recursos do programa deverão ser aplicados no financiamento para a retomada de obras paradas, na reforma ou requalificação de imóveis inutilizados e na construção de habitações em cidades de até 50 mil habitantes. Outra mudança é o desconto de 50% na conta de energia de quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A lei também acaba com a exclusividade da Caixa Econômica Federal como operadora do Minha Casa, Minha Vida. Com a mudança, bancos privados, digitais e cooperativas de crédito poderão operar no programa, desde que forneçam informações sobre as transferências ao Ministério das Cidades, com identificação do destinatário do crédito, e comprovem que têm pessoal técnico especializado, próprio ou terceirizado, nas áreas de engenharia civil, arquitetura, economia, administração, ciências sociais, serviço social e direito.