Ruralistas pró-Bolsonaro bloqueiam 2 estradas no interior de SP

Fábio Zanini

FolhaPress

Um grupo de produtores rurais bloqueou nesta terça-feira (7) duas rodovias na região de Itararé (SP), na divisa com o Paraná, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Eles se dizem representantes do movimento Pró-Brasil.

As vias com tráfego interrompido são a SP-258 e a PR-151, ambas estaduais. “Não teremos hora para liberar. Buscamos um país justo, perfeito, sem o Supremo, sem o Senado e sem uma Assembleia corrupta, [que seja] voltada para o povo e não para a vontade dos políticos”, diz um representante do movimento, em vídeo.

Eles prometem autorizar a passagem apenas de ambulâncias, veículos policiais e aqueles carregando medicamentos e gêneros perecíveis.

Os produtores rurais estão entre os mais fiéis defensores do presidente, e são parte expressiva da manifestação em defesa de Bolsonaro.