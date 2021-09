Mourão participa de protesto ao lado de Bolsonaro e, no Twitter, fala em ‘respeito ao povo’

Apesar do mote, o presidente disse em seu discurso, mais uma vez, sobre um “ultimato” aos demais Poderes, e faixas pediam “intervenção militar”

Manianna Holanda

FolhaPress

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), participou da manifestação de raiz golpista do 7 de Setembro ao lado de Jair Bolsonaro em Brasília, nesta terça-feira, (7), e falou sobre “legado de liberdade” e respeito ao povo, nas redes sociais.

A “liberdade” é uma das narrativas do bolsonarismo para os protestos deste feriado. Apesar do mote, o presidente disse em seu discurso, mais uma vez, sobre um “ultimato” aos demais Poderes, e faixas pediam “intervenção militar” e “fora, STF”.

“Em 7 Set 1822, o Brasil declarou sua Independência e cresce a cada dia, cuidando do seu bem maior: o brasileiro. Somos um país jovem e uma democracia plena, fruto das lutas dos nossos antepassados. Sigamos em frente, honrando o legado de liberdade e respeitando nosso povo”, escreveu Mourão no Twitter.

O vice-presidente surpreendeu ao participar do protesto, porque havia sinalizado a interlocutores que não iria. Ele esteve também, mais cedo, na solenidade do hasteamento da bandeira no Palácio do Alvorada.

Mourão tem uma relação instável com Bolsonaro e já foi chamado recentemente de “cunhado” pelo presidente. Já é dado como certo que não estará na chapa para disputar a reeleição em 2022. Portanto, tem sido cotado para o Senado ou mesmo governo do Estado do Rio.