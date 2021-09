Com vaias e palavras de ordem, manifestantes bolsonaristas pedem saída de Pacheco

Abduch sugeriu puxar um coro de “fora, Pacheco” e disse que ele estava parecendo o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), virou alvo de Tomé Abduch, líder do movimento Nas Ruas, uma das abelhas-rainhas do ato a favor do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo.

Abduch sugeriu puxar um coro de “fora, Pacheco” e disse que ele estava parecendo o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, um desafeto declarado de Bolsonaro.

Pacheco vem sendo um empecilho para pautas bolsonaristas no Congresso. A multidão o vaiou ao ser provocada pelo ativista, que falou no trio onde o pastor Silas Malafaia falou pouco antes. Abduch saudou o “povo cristão” que compareceu no protesto.