Rodrigo Neves, do PDT, critica Ciro por ataques a Lula e vê RJ sob caos econômico e social

Ana Luiza Albuquerque

Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves (PDT) diz que a campanha do presidenciável Ciro Gomes (PDT) passa do ponto quando parte para ataques pessoais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado sobre a viabilidade de uma terceira via no campo nacional, Neves afirma que a candidatura de Ciro é legítima e importante para o debate brasileiro. Mas pondera que é necessário preservar o diálogo durante a campanha, já que as forças democráticas precisarão estar unidas no segundo turno para superar as ameaças do autoritarismo, em referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Neves foi entrevistado em sabatina realizada por Folha e UOL, na manhã desta quarta-feira (18). Ele também disse que Lula foi o melhor presidente do Brasil desde a redemocratização porque incluiu os pobres no orçamento e deu oportunidade para que os jovens frequentassem as universidades.

Para o pré-candidato, Ciro evidencia questões centrais do entrave ao desenvolvimento econômico brasileiro, que os governos petistas tiveram limitações para enfrentar, e que também são importantes para o Rio de Janeiro. Ele afirma que o estado sofre a prior crise econômica e social de sua história e diz que isso exige um compromisso de gestão, para construir políticas públicas que enfrentem “essa situação dramática”.

Neves criticou o atual governador do RJ, Cláudio Castro (RJ), dizendo que ele está acabando com o dinheiro da venda da Cedae, último ativo do estado, de maneira eleitoreira. Os bilhões obtidos com a venda da estatal são considerados um trunfo para a campanha de Castro, com o lançamento de novas obras e investimentos.

O pedetista afirma que Castro era um assessor, “carregador da mala do Pastor Everaldo a vida toda”, e que no governo loteou secretarias para deputados amigos. “A impressão generalizada é que ele não governa, que ele é teleguiado por alguém, não comanda o estado.”

O primeiro levantamento do Datafolha no RJ para esta eleição mostrou Marcelo Freixo (PSB) com 22% e Cláudio Castro (PL) com 18% das intenções de voto. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais candidatos neste cenário estão quase todos em empate técnico: o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%, Eduardo Serra (PCB), com 5%, Cyro Garcia (PSTU), com 4%, Felipe Santa Cruz (PSD), com 3%, e o deputado federal Paulo Ganime (Novo), com 2%.

Questionado sobre estar atrás de Freixo nas intenções de voto, e a respeito da possibilidade de uma aliança entre os dois para enfrentar Castro, Neves respondeu que as pesquisas espontâneas indicam que mais de 80% da população do estado ainda não tem candidato a governo.

Ex-prefeito de Niterói, ele afirma que ganha no primeiro turno nas cidades onde é conhecido. “O próprio Freixo, percebendo seu alto índice de rejeição e que que está perdendo para o Cláudio Castro no segundo turno, por que não ele ser um puxador de legenda para a Câmara dos Deputados?”

A entrevista com Neves foi conduzida pelos colunistas do UOL Kennedy Alencar e Chico Alves e pelo repórter da Folha Italo Nogueira. As sabatinas são ao vivo, e cada pré-candidato tem direito a 60 minutos de fala.

Raio-X

Rodrigo Neves, 45

Nasceu em junho de 1976, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Criado em Niterói, foi vereador e prefeito da cidade (2013-2020). Foi também deputado estadual (eleito em 2006) e secretário de estado de Assistência Social e Direitos Humanos (nomeado em 2011), durante o governo de Sérgio Cabral. É formado em Ciências Sociais pela UFF (Universidade Federal Fluminense).

