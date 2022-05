Com Covid, Mercadante não irá a casamento de Lula e Janja e manda mensagem para noiva

Segundo ele, que deverá coordenar o programa de governo do petista, a socióloga será muito importante no processo eleitoral que se aproxima

Fábio Zanini

O presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, não poderá comparecer ao casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, nesta quarta-feira (18), por estar com Covid-19.

Mercadante enviou mensagem para a noiva, parabenizando-a pelo casamento e elogiando a energia que Janja trouxe para Lula e para a campanha. Segundo ele, que deverá coordenar o programa de governo do petista, a socióloga será muito importante no processo eleitoral que se aproxima.

Janja tem assumido protagonismo cada vez mais maior na pré-campanha de Lula, participando de reuniões e dando sugestões na agenda do futuro marido.

Lula, por sua vez, tem aproveitado o fato de que vai casar para reforçar sua mensagem de que fará uma campanha baseada no amor e na esperança com o futuro do Brasil, em contraste ao que seria o “ódio” do governo de Jair Bolsonaro (PL).