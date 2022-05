Ford vai vender a fábrica de Taubaté para uma construtora

A Ford informa ainda que, a concretização do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

A Ford anunciou nesta quarta-feira, 18, a assinatura de um compromisso de compra e venda da fábrica de Taubaté (SP), com a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário.

Segundo a empresa, a partir de agora começa o processo de “diligência conjunta”. A Ford informa ainda que, a concretização do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (cade). O processo deverá ser concluído no prazo de 60 a 90 dias.

Na nota divulgada nesta manhã, a Ford não cita valores e nem o que a construtora pretende fazer na área onde eram produzidos motores. A fábrica de automóveis do grupo de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, fechada em 2011, também foi vendida para uma construtora. Atualmente, está sendo construído no local um amplo centro logístico – um investimento de R$ 1,2 bilhão.

Agora importadora de veículos da marca, a Ford também tem à venda as instsalações da fábrica de Camaçari (BA), onde também eram produzidos automóveis, e a da Troller, em Horizonte (CE), que fazia jipes com essa marca. O fechamento das três unidades – Taubaté, Bahia e Ceará foi anunciado em janeiro do ano passado.

Estadão Conteúdo