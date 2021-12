Revista ‘Time’ elege Bolsonaro como a Personalidade do Ano de 2021

O segundo lugar ficou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o republicano ficou com 9% dos votos

A Personalidade do Ano de 2021, segundo a revista “Time” foi o presidente Jair Bolsonaro (PL), a votação foi realizada por leitores do veículo.

A vitória do chefe do executivo foi anunciada nesta terça-feira, 7, junto do número de cerca de 2,1 milhões de votos. Bolsonaro recebeu 24% do número total, que chegou a quase 9 milhões de votos. O segundo lugar ficou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o republicano ficou com 9% dos votos.

Os profissionais da saúde que atuaram no combate a covid-19 ficaram em terceiro lugar, com 6,3% dos votos. Alexei Navalny, ativista político russo, que foi envenenado e preso, ocupou a quarta posição da lista com 6% dos votos. Navalny é considerado o principal opositor do presidente Vladimir Putin.

Fechando o top 5 estão os cientistas que ajudaram no desenvolvimento das vacinas, com 5,3% dos votos.

Já o prêmio de Personalidade do Ano de 2021 será anunciado no dia 13 de dezembro.