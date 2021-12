Banda Rock Beats faz live especial Máquina do Tempo na próxima sexta (10/12)

Banda promete uma superprodução com grandes clássicos que marcaram época dos anos 60, 70, 80 e 90

Quem aí também está ansioso para a próxima Live da banda rock beats? Então pode se preparar, porque na próxima sexta, 10/12 às 20h você vai entrar numa máquina do tempo com a Rock Beats. A banda inventou uma máquina do tempo para você viajar e relembrar músicas de todas as décadas até os dias de hoje! Elvis Presley, Roberto Carlos, Guns N Roses, Michael Jackson, Santana, Dua Lipa, Imagine Dragons, autorais e muito mais em uma só live!

Bora viajar com a gente? Marque seu alarme, convide os amigos e vem curtir mais uma live que promete. Você não pode perder esta superprodução, um show ao vivo que ficará na memória dos amantes dos clássicos do rock que marcaram época e fazem história até hoje.

Serviço: Live

Data: 10/12

Horário: 20H

Link da Live: https://found.ee/LiveMaquinaDoTempo