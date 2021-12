Patrícia Vasconcellos recebe Prêmio de Excelência Profissional nos Estados Unidos

A cerimônia para o anúncio e entrega dos prêmios acontecerá no dia 22 de dezembro, às 16h, em formato virtual

A correspondente do SBT Patrícia Vasconcellos é uma das cinco escolhidas para o recebimento do Prêmio de Excelência Profissional 2021 concedido pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros nos Estados Unidos.

Os trabalhos inscritos receberam votos de jornalistas de diferentes nacionalidades que integram o Comitê da Associação. A cerimônia para o anúncio e entrega dos prêmios acontecerá no dia 22 de dezembro, às 16h (pelo horário de Brasília), em formato virtual, no link: https://foreignpresscorrespondents.org/professional-excellence-awardees-2021.

Além de Patrícia Vasconcellos, foram agraciados com o Prêmio de Excelência Profissional 2021 os correspondentes Janine di Giovanni, da França, Philip Crowther, de Luxemburgo, Nii Akrofi Smart-Abbey, de Gana e Maria Danilova da Rússia. A cerimônia contará também com a participação do Primeiro-Ministro do Canadá Justin Trudeau.