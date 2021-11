Queiroga toma a dose de reforço contra a covid-19

Atualmente, no DF, mais de 247 mil não tomaram a primeira dose das vacinas e mais de 750 mil não retornaram aos postos para a segunda

Em evento de lançamento da “Mega Vacinação”, projeto do Ministério da Saúde em que, por uma semana, a pasta realizará a busca ativa dos brasileiros que ainda não tomaram a vacina contra a covid-19 nas capitais, o ministro Marcelo Queiroga recebeu a dose de reforço. “Só conseguiremos por fim à pandemia se trabalharmos juntos por um Brasil unido e uma pátria vacinada”, afirmou o mandatário.

O Distrito Federal faz parte das sete capitais que estão no projeto do ministério. Em Brasília, a campanha é chamada de “Dia D” e se iniciou também neste sábado (20). Atualmente, mais de 247 mil não tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid-19 e mais de 750 mil não retornaram aos postos para a segunda.

Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, a expectativa é que o maior número de pessoas sejam imunizadas. “Qualquer dose que a comunidade precise, nós estaremos aptos”, informou. Inicialmente, os postos aplicariam apenas primeiras doses, porém com a alta procura, segundas doses e de reforço também estão disponíveis.

Tal busca ativa da secretaria está sendo realizada em pontos específicos de alta rotatividade de pessoas, como feiras populares e a Rodoviária do Plano Piloto. Ao todo são mais de 28 pontos, entre postos tradicionais e as feiras, que irão funcionar de 9h às 17h.

Óbitos

Dos quase 11 mil óbitos causados por complicações da covid-19 no Distrito Federal, 92,2% foram pessoas que não haviam iniciado ou completado o esquema vacinal contra o vírus. Os dados são da Secretaria de Saúde. “Na medida que temos um número como esse, que demonstra que as pessoas não vacinadas correm um risco letal e que a vacina é a melhor forma de se evitar essa doença, fica injustificável o indivíduo não querer se vacinar”, afirma o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

De acordo com os dados, até 16 de novembro foram 10.969 óbitos de covid-19 no DF, desses, 858 envolveram pessoas com 14 dias ou mais de intervalo entre a segunda dose (ou dose única) e a data do óbito. “A vacinação mostrou-se eficiente para os casos graves em todos os sentidos, seja qual for o laboratório fabricante da vacina. E é imprescindível que a população venha se vacinar. É imprescindível a atualização dos cartões de vacina e o acompanhamento das datas para a proteção da sociedade”, disse o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno.