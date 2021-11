Na última quinta-feira, o governador do DF anunciou a ampliação da faixa etária autorizada a tomar terceira dose para 57 anos ou mais

Apenas no Distrito Federal, cerca de 174 mil brasilienses estão aptos a tomar a dose de reforço contra a covid-19 apenas em novembro. Esse número compõe os 900 mil pessoas que também podem se imunizar em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Na última quinta-feira (18), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a ampliação da faixa etária autorizada a tomar terceira dose para 57 anos ou mais a partir da próxima segunda-feira (22). Além desses, profissionais da saúde e imunossuprimidos também estão autorizados a reforçar o ciclo vacinal.

Vale lembrar que, o intervalo entre a segunda e a dose de reforço, deve ser de cinco meses. Os dados do ministério foram passadas no lançamento da campanha de Mega Vacinação, onde, por uma semana, a pasta fará um intensivo nas capitais para avançar ainda mais na campanha de vacinação.

Óbitos

Dos quase 11 mil óbitos causados por complicações da covid-19 no Distrito Federal, 92,2% foram pessoas que não haviam iniciado ou completado o esquema vacinal contra o vírus. Os dados são da Secretaria de Saúde. “Na medida que temos um número como esse, que demonstra que as pessoas não vacinadas correm um risco letal e que a vacina é a melhor forma de se evitar essa doença, fica injustificável o indivíduo não querer se vacinar”, afirma o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

De acordo com os dados, até 16 de novembro foram 10.969 óbitos de covid-19 no DF, desses, 858 envolveram pessoas com 14 dias ou mais de intervalo entre a segunda dose (ou dose única) e a data do óbito. “A vacinação mostrou-se eficiente para os casos graves em todos os sentidos, seja qual for o laboratório fabricante da vacina. E é imprescindível que a população venha se vacinar. É imprescindível a atualização dos cartões de vacina e o acompanhamento das datas para a proteção da sociedade”, disse o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno.

Dia D

Hoje se inicia o chamado “Dia D”, dia em que a Secretaria da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, realizará a busca ativa dos não vacinados no Distrito Federal. Atualmente, mais de 247 mil não tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid-19 e mais de 750 não retornaram aos postos para a segunda.

Segundo o subsecretário Valero, a expectativa é que o maior número de pessoas sejam imunizadas. “Qualquer dose que a comunidade precise, nós estaremos aptos”, informou. Inicialmente, os postos aplicariam apenas primeiras doses, porém com a alta procura, segundas doses e de reforço também estão disponíveis.

Tal busca ativa da secretaria está sendo realizada em pontos específicos de alta rotatividade de pessoas, como feiras populares e a Rodoviária do Plano Piloto. Ao todo são mais de 20 pontos, entre postos tradicionais e as feiras, que irão funcionar de 9h às 17h. Veja os pontos: