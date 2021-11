Dia D: “Somente a vacina salva”, diz Ibaneis

Atualmente, mais de 247 mil não tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid-19 e mais de 750 não retornaram aos postos para a segunda

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

[email protected]

Em um apelo à população, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pediu para que os brasilienses aproveitem o “Dia D” para começar ou finalizar o seu ciclo vacinal contra a covid-19. “Somente a vacina salva e somente a vacina nos dá condições de voltar as nossas vidas normais”, disse na Feira dos Importados, um dos pontos de vacinação.

O chamado “Dia D” é uma parceira entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Ministério da Saúde, onde está sendo realizada, neste sábado (20), a busca ativa por aqueles que ainda não tomaram os imunizantes contra o coronavírus. Atualmente, mais de 247 mil não tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid-19 e mais de 750 mil não retornaram aos postos para a segunda.

“Nós chegamos em um momento muito importante. É um momento de finalizar esse ciclo vacinal e a presença da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde é muito importante para chamar a atenção das pessoas”, continuou o governador.

Tal busca ativa da secretaria está sendo realizada em pontos específicos de alta rotatividade de pessoas, como feiras populares e a Rodoviária do Plano Piloto. Ao todo são mais de 20 pontos, entre postos tradicionais e as feiras, que irão funcionar de 9h às 17h. Veja os pontos:

Ainda de acordo com Ibaneis, apenas com o avanço da vacinação é possível que a capital volte para sua vida “normal”. “Nós estamos tentando a todo custo retomar a nossa vida dentro da normalidade, mas nós temos a consciência de que isso só vai acontecer com o avanço da vacinação. A liberação de outras atividades que ainda estão restritas só vai acontecer quando todos estiverem vacinados”, finalizou.

Na última quinta-feira (18), em coletiva de imprensa, a equipe da secretaria informou que ao menos 300 mil brasilienses não voltaram aos postos para tomar a segundas doses.