Para apoiar Lula, Rede e Randolfe pedem desarmamento e reformas na economia

A proposta foi entregue ao petista em evento político realizado hoje em Brasília para marcar a confirmação do apoio formal

Weudson Ribeiro

Para apoiar a campanha presidencial junto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Rede Sustentabilidade entregou nesta quinta-feira (28) ao petista um documento com propostas para o programa de governo.

A lista inclui um pedido para aprovar uma reforma tributária, lastreada pelos princípios da transparência e da transição para a economia de baixo carbono e a revogação de portarias do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) que flexibilizaram a posse e o porte de armas.

A proposta foi entregue ao petista em evento político realizado hoje em Brasília para marcar a confirmação do apoio formal do partido fundado pela ex-ministra e ex-senadora Marina Silva ao projeto presidencial do PT. Marina não participou do evento.

Entre os políticos presentes no encontro estavam o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), os deputados federais Joênia Wapichana (Rede-RR) e Túlio Gadelha (Rede-PE), além da presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR).