Brasil se uniu para comentar o retorno do Orkut

Responsável por desenvolver uma das redes sociais mais utilizadas no início do século, o turco Orkut Büyükkökten resolveu reativar a plataforma nesta quinta, 28.

Ainda sem data divulgada, o retorno gerou uma onda de nostalgia entre os antigos usuários. No Twitter, é o assunto mais falado do dia. A palavra Orkut foi citada pelo menos 14 mil vezes, só no Brasil, na primeira hora após o comunicado ser divulgado. Desativado em 2014, o Orkut mostrou que ainda não foi esquecido e muita gente está sentindo saudade.

Quem acessa o site pode ler um comunicado falando sobre como o engenheiro de software trabalhou com a sua equipe para que a comunidade pudesse voltar a existir e se tornasse um lugar seguro, uma ferramenta contra o ódio e a desinformação. “17 anos atrás eu criei uma pequena rede social enquanto eu trabalhava no Google como engenheiro de software. Em apenas alguns anos, essa rede social se tornou o orkut.com com mais de 300 milhões de usuários”, escreveu.

“Acredito que o orkut.com encontrou sua comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Nos dedicamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus mesmos interesses, não apenas pessoas que curtiram e comentaram em suas fotos.”

Estadão Conteúdo