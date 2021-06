Ministro diz que negocia compra de 100 milhões de doses da Moderna

Queiroga, no entanto, não deu mais detalhes. “Quando tiver um contrato definido, nós comunicamos”

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (7) que está negociando a compra de 100 milhões de doses de vacinas da Moderna contra a covid-19.

Queiroga, no entanto, não deu mais detalhes. “Quando tiver um contrato definido, nós comunicamos. São negociações internacionais sensíveis”. O ministro também agradeceu a doação que será feita pelos Estados Unidos — o país vai destinar 6 milhões de doses para países da América Latina.

Outro assunto comentado por Queiroga é a realização da Copa América no Brasil. O chefe da Saúde ressaltou a importância de se cumprir protocolos. “O que o Ministério da Saúde tem que fazer é verificar os protocolos de segurança e reforçá-los para que não haja um risco adicional para atletas, comissão técnica e todos que participam do evento. Os estados que aceitaram fazer essa competição também participam dessa ação [de controle sanitário]”, declarou.

Nesta segunda (7), foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) mudanças feitas por Queiroga no Ministério. O ministro dispensou dois servidores que haviam sido admitidos por Eduardo Pazuello: o consultor jurídico Jailor Capelossi Carneiro e o diretor de Monitoramento e Avaliação do SUS, Angelo Martins Denicoli. Na Consultoria Jurídica, João Bosco Teixeira assume a vaga; no outro cargo, ainda não há escolhido.

O ministro será ouvido novamente na CPI da Covid no Senado. No primeiro depoimento, senadores consideraram que Queiroga faltou com a verdade em algumas respostas. A nova sabatina está marcada para esta terça-feira (7), a partir das 9h30. As perguntas devem girar em torno de vacinação, combate à covid-19, medicamentos não eficazes e a relação com o presidente Jair Bolsonaro