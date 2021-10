Ministério da Saúde anunciou retirada da pauta de parecer sobre cloroquina antes de comissão deliberar, afirma membro

A retirada do parecer da pauta de reunião da comissão provocou reações. Senadores apontaram interferência do Planalto

Mateus Vargas e Renato Machado

Em depoimento à CPI da Covid, o representante do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) Elson Chaves afirmou nesta terça-feira (19) que uma nota do Ministério da Saúde sobre a retirada da pauta de parecer sobre hidroxicloroquina foi divulgada antes mesmo da deliberação da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

A retirada do parecer da pauta de reunião da comissão, no dia 7 de outubro, provocou reações. Senadores da CPI da Covid apontaram interferência do Palácio do Planalto. “Eu tive o conhecimento dessa questão no plenário pela manifestação de um outro membro, porque eu estava reunido, estava em plena reunião, concentrado, na reunião do dia 7”, afirmou.

“E um membro do plenário manifestou que tinha tido uma nota do ministério antes mesmo da manifestação do doutor Carlos Carvalho em solicitar a retirada de pauta”, completou. Chaves também anunciou que a nova diretriz deve ser agora analisada em reunião na próxima quinta-feira (21).

Durante a sessão da CPI, senadores questionaram o membro da Conitec por a comissão não assumir a responsabilidade e pressionar pela análise dos medicamentos do chamado Kit Covid. “O que vocês estavam esperando para debater esses medicamentos que mataram pessoas no Brasil?”, questionou o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).