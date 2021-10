Membro de conselho relata à CPI surpresa com retirada de pauta de parecer sobre hidroxicloroquina

Elton Chaves é o representante do Conasems na Conitec

Mateus Vargas e Renato Machado

Brasília-DF

Em depoimento à CPI da Covid, o representante do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) Elton Chaves afirmou que causou “surpresa” a retirada de pauta, de última hora, da análise de um parecer sobre a hidroxicloroquina na reunião da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS). Chaves é o representante do Conasems na Conitec.

No dia 7 de outubro, reunião da Conitec analisaria o parecer do médico Carlos Carvalho sobre o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos para o tratamento da Covid-19. Senadores da CPI da Covid apontaram interferência do Palácio do Planalto na retirada de pauta do parecer.

“Nós nos surpreendemos com a manifestação do doutor Carlos Carvalho. Por isso solicitamos justificativas plausíveis para o pedido de retirada de pauta. [Houve surpresa] porque a matéria estava na pauta e recebemos o documento técnico”, afirmou Chaves.

“Nós no Conasems estávamos ansiosos na expectativa de já analisar o documento. É uma expectativa dos gestores de saúde ter uma posição técnica para que a gente possa organizar os serviços e orientar os profissionais. Por isso a nossa surpresa”, disse.