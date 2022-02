Médica pró-cloroquina Nise Yamaguchi se movimenta para disputar Senado em SP

Na segunda-feira (7), foi convidada para um bate-papo no Nacional Club, no Pacaembu, um dos mais tradicionais de São Paulo

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Pré-candidata ao Senado de São Paulo, a médica bolsonarista Nise Yamaguchi vem tendo reuniões com possíveis apoiadores.

Na segunda-feira (7), foi convidada para um bate-papo no Nacional Club, no Pacaembu, um dos mais tradicionais de São Paulo. O presidente do clube, Antônio Ribas Paiva, é filiado ao PTC, legenda que pode abrigá-la.

“Ela ainda não escolheu partido. A dra. Nise é uma pessoa honesta, o evento foi para ela falar sobre o processo de linchamento que sofreu na CPI”, diz Paiva, que pretende ser suplente da médica.

Defensora da cloroquina, ela diz ter sido humilhada por membros da comissão quando prestou depoimento, no ano passado.