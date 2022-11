Lula diz que Gal Costa renovou cultura do País e marcou a vida dos brasileiros

“Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta”, escreveu

O presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi às redes sociais lamentar a morte da cantora Gal Costa Para o petista, Gal renovou a cultura do País e marcou a vida dos brasileiros.

“Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, publicou Lula nas redes sociais, com uma foto abraçando a cantora.

Gal Costa morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi informada.

Estadão conteúdo