Gal Costa fez publicações sobre política horas antes de sua morte

A cantora havia postado fotos de apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no fim da última terça (8)

A cantora Gal Costa, que teve a morte confirmada pela sua assessoria na manhã desta quarta (9), havia publicado fotos ‘fazendo o L’ em seus stories, no Instagram, na noite de ontem (8). A artista sempre demonstrou seu apoio ao Lula (PT) e se reuniu diversas vezes com o atual presidente eleito, além de pedir em shows que seu público votasse com sabedoria.

A socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa do Lula, se manifestou sobre a morte de Gal em sua conta do Twitter. Ela mostrou seu descontentamento escrevendo “Como assim Gal?? Não pode ser”, post que foi acompanhado de emojis chorando.

Aos 77 anos, a artista tinha passado por uma cirugia em setembro e, seguindo recomendações médicas, ficaria de repouso até o final de novembro. A última publicação da equipe de Gal antes de sua morte, foi o vídeo de um dueto da cantora com Caetano Veloso, cantando “Sorte”em 1986.