Ibaneis e ex-secretário de segurança são alvo de busca e apreensão da PGR

Ibaneis e Oliveira são investigados no âmbito do inquérito que investiga os atos terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília

A Procuradoria-Geral da República (PGR) cumpre cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do ex-secretário-executivo de Segurança Pública do DF Fernando Oliveira. As ordens foram executadas por volta das 14h.

Dos cinco mandados, três são ligados a Ibaneis, sendo um na casa do governador; um no Palácio do Buriti; e um em escritório de advocacia ligado ao chefe afastado do Executivo. As outras duas ordens são relacionadas a Fernando Oliveira.

Ibaneis e Oliveira são investigados no âmbito do inquérito que investiga os atos terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Na ocasião, a Praça dos Três Poderes foi depredada e vandalizada, e apura-se a responsabilidade do Executivo e das forças de segurança nos atos. Fernando Oliveira era o responsável pela ordem na capital aquele dia, uma vez que o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres estava de férias.

Os mandados de hoje foram um pedido do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a operação, que visa colher provas que esclareçam as responsabilidades do Executivo e da Segurança do Distrito Federal nos atos. Em depoimento à Polícia Federal, Ibaneis já declarou ter sido vítima de uma ‘sabotagem’.

Ibaneis Rocha está afastado do cargo por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A vice Celina Leão é a governadora em exercício do DF. Moraes também já havia determinado a prisão do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, preso desde o último sábado (14).