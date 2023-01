PCDF prende vigilante que matou morador de rua na Asa Sul

O vigilante seria parceiro de um traficante conhecido como “Bomba”, preso horas antes no local. Ele afirmou se sentir ameado pelo morador

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (20), o suspeito de matar um morador de rua nesta madrugada na Asa Sul. O autor seria parceiro de um traficante preso no local, horas antes, pela PCDF.

O crime ocorreu na comercial da 402/403. De acordo com a polícia, o autor era vigilante de um bar na localidade e executou a vítima com pelo menos quatro tiros. Segundo as investigações em andamento, o vigilante seria parceiro de um traficante de crack, conhecido por “Bomba”. Na noite de quinta- feira (19) o traficante foi preso pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

O morador de rua foi conduzido em flagrante como usuário, até a delegacia. Em depoimento, o usuário confessou que havia adquirido a droga com “Bomba”. Após os procedimentos legais, o morador foi liberado e voltou às proximidades do bar. Querendo vingar o parceiro preso, o autor executou a tiros o usuário.

O vigilante foi preso em sua residência, na Vila Planalto, local em que também foi encontrada e apreendida a arma de fogo utilizada no crime, uma pistola calibre 9mm, com três carregadores e 16 munições do mesmo calibre. Durante o interrogatório, o autor confessou o crime, e disse que agiu por se sentir ameaçado pela vítima.

O autor foi indiciado por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e impossibilidade de resistência da vítima) e, após os procedimentos legais, foi recolhido à carceragem da PCDF.