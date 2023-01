PCDF prende grupo com medicamentos sem registro

Os acusados possuem entre 22 e 57 anos, e foram autuados em flagrante na sede da 19ª DF e recolhidos à carceragem da PCDF

Na tarde de ontem (19), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu quatro pessoas acusadas de receptação culposa e qualificada, venda de medicamento sem registro, porte e tráfico de drogas. As ações foram realizadas nas regiões de Ceilândia e Samambaia.

O proprietário de uma loja de aparelhos celulares no Sol Nascente foi visto vendendo compromidos de remédio utilizado para fins abortivos, popularmente conhecido como Cytotec, e foi preso em flagrante. Além disso, foram encontrados em sua posse dois aparelhos celulares roubados, e ele também foi autuado por receptação qualificada.

Os agentes identificaram o fornecedor do medicamento abortivo em Samambaia, e um casal foi flagrado com 29 cartelas do medicamento, outras 20 cartelas de medicamento para impotência sexual e 30 caixas de sibutramina, utilizada no tratamento da obesidade.

Um outro homem foi preso acusado de tráfico de drogas na QNO 17, em Ceilândia. Ele estava sendo monitorado pelos investigadores e foi abordado logo depois de vender maconha para um usuário. Com ele, foram encontradas três porções de maconha, uma de cocaína e uma balança de precisão.

