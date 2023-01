Moradores de rua são detidos com objetos furtados

A equipe da PMDF avistou um morador de rua com um tablet novo no Setor Comercial Sul

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) recuperaram tablets e celulares que foram furtados de um estabelecimento comercial.

A equipe da PMDF avistou um morador de rua com um tablet novo no Setor Comercial Sul, por volta das 2h desta sexta-feira (20).



Os policiais desconfiaram que o objeto pertencia a uma loja de eletrônicos que foi furtada no último dia 17. Antes de ser abordado o suspeito correu para uma barraca na quadra 04, onde havia uma mulher.



Ambos foram abordados, com o homem a equipe do Gtop 21 encontrou R$ 493,00 em espécie e com a suspeita, cinco pedras de crack. Dentro da barraca os policiais encontraram um tablet, dois celulares, equipamentos de proteção individual e quatro facas, uma delas com vestígios de crack.



O casal foi conduzido para a 5ª DP e atuados em flagrante por tráfico de drogas e receptação.