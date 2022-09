‘Guardei do nosso encontro ótima impressão’, diz Dilma Rousseff sobre rainha Elizabeth 2ª

A morte da monarca foi confirmada pelo Palácio de Buckingham depois da informação de que ela estava sob cuidados médicos

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lamentou, nas redes sociais, a morte da rainha Elizabeth 2ª, na tarde desta quinta (8). Ela publicou uma foto ao lado da monarca e destacou a boa relação entre Brasil e Reino Unido.

“Meus sentimentos à família real e ao povo britânico pela perda da rainha Elizabeth 2ª. Com ela como chefe de estado, o Brasil e o Reino Unido sempre tiveram boas relações. Estive com a rainha quando presidi o Brasil e guardei do nosso encontro ótima impressão”, escreveu Dilma.

“Elizabeth 2ª teve papel relevante na história britânica e do mundo. Ao longo de oito décadas de reinado, presenciou e viveu alguns dos momentos mais importantes da história e deixa na memória de todos um exemplo de correção, sobriedade e dignidade”, completou.

A morte da monarca foi confirmada pelo Palácio de Buckingham depois da informação de que ela estava sob cuidados médicos e que a família mais próxima havia sido chamada ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha passava o verão. Dois dias antes, Elizabeth deu posse à nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.