Gleisi diz que, caso Lula ganhe, 2023 será melhor em relação ao Orçamento

Após o governo enviar o projeto de Orçamento do primeiro ano do próximo presidente eleito, nesta quarta-feira, 31, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, prometeu que, se o ex-chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a corrida presidencial, o valor do Auxílio Brasil será diferente dos R$ 400 prometidos oficialmente.

“A decisão de Bolsonaro para depois da eleição! Mentiroso, safado. Mas o povo não é bobo e não se engana”, publicou Gleisi, no Twitter, seguida de uma matéria que mostra alguns pontos que o projeto traz, tal como os R$ 400 oficiais para o benefício. “Vai com Lula para ter um 2023 diferente, melhor!”, declarou.

Como mostrou o Broadcast,, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a peça orçamentária do ano chega novamente com déficit. Desde 2015, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), o governo encaminha, ano após ano, o Orçamento com rombo fiscal. Para pressionar o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, Lula escolheu estrategicamente a semana de apresentação do Orçamento para o anúncio, nas redes sociais do partido, de promessa de um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos. Os R$ 150 seriam um valor a mais, além do piso de R$ 600 a ser mantido para o programa social, caso ele ganhe as eleições.

No entanto, a promessa de campanha do PT pode custar mais R$ 16 bilhões para o orçamento do programa social. Custo que se soma aos R$ 52 bilhões para manter o piso do benefício em R$ 600 de forma permanente.

Estadão Conteúdo