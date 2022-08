‘Masculinidade do mito é frágil’, responde irmão de Huck a Eduardo Bolsonaro

O cineasta irá lançar, no dia 13 de setembro, o documentário “Quebrando Mitos”, que abordará a suposta masculinidade tóxica

O irmão de Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade, respondeu nesta quarta-feira (31) a uma publicação sobre o seu filme feita por Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Irmão do Luciano Huck problematizou a masculinidade do presidente Jair Bolsonaro [PL]. Mais uma prova de que o PR é imbrochável e incomível, não adianta”, postou no Twitter o filho do chefe do Executivo.

Então, Fernando respondeu: “Obrigado pela mensagem divertida e bem humorada, um abraço, Fernando”, iniciou ele.

“O filho do presidente se incomodou com o nosso documentário, mais uma prova de que a masculinidade do mito é frágil. Convido todos para seguirem o ‘Quebrando mitos’, que tem lançamento gratuito em 13/09”, completou.

