Filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil anuncia saída do PTB

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado Roberto Jefferson, anunciou nesta segunda-feira (20) a desfiliação do PTB. “Depois de 20 anos, estou fechando o ciclo aqui”, declarou.

“Pedi hoje minha desfiliação do PTB. Não serei liderada por uma panfleteira semi-analfabeta que quer enterrar meu pai vivo, junto com o dirigente-advogado de ‘defesa’ de seus interesses partidários (porque do meu pai é que não é), Luiz Gustavo. O último que sair apaga a luz. Fui!”, escreveu a ex-parlamentar, em seu perfil no Twitter, sem citar o nome de Graciela Nienov, presidente nacional da sigla.

Graciela assumiu a presidência interina do PTB em agosto, depois de o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jefferson, então presidente nacional do PTB, por causa de ataques às instituições democráticas.

Segundo Cristiane, a disputa interna com a atual presidente interina do PTB começou no fim do ano passado, quando Graziela teria removido parentes de Jefferson de grupos do PTB no WhatsApp do partido. “É muito desrespeito. Já presidente do partido. Fui eu que tirei essa moça do ostracismo”, declarou Cristiane à época.