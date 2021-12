É preciso fôlego: 2022 tem apenas um feriado prolongado

Ao todo nós teremos nove feriados nacionais, destes, exclui-se as datas estaduais e municipais

2022 não parece ser um ano de descanso. Para quem esperava curtir os feriados, é necessário tomar um fôlego extra, já que o próximo ano conta com apenas um feriado nacional prolongado. A Paixão de Cristo é a data marcada no calendário. O dia dá numa sexta-feira, e pode ser emendado com o fim de semana, sendo assim, os dias 15, 16 e 17 de abril ficam livres.

Além desse feriado, teremos um marcado para um sábado, especificamente o dia 1º de janeiro, e outros dois em domingos, sendo esses o Dia Mundial do Trabalho, em 1º de Maio, e o Natal, 25 de dezembro.

Ao todo nós teremos nove feriados nacionais, destes, exclui-se as datas estaduais e municipais.

É comum pensar que o feriado do Carnaval e Corpus Christi é nacional, o que não é verdade. As datas são pontos facultativos no serviço público e entram como ferial estadual ou municipal em alguns locais.

Quem for sortudo e puder emendar vai poder descansar nos dias de 26 de fevereiro a 1º de março, Carnaval, e de 16 a 19 de junho, Corpus Christi.

Confira os feriados nacionais de 2022

1º de janeiro (sábado): Confraternização Universal

15, 16 e 17 de abril (sexta a domingo): Paixão de Cristo é dia 15

21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

1º de maio (domingo): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira): Finados