Embaixada dos EUA alerta norte-americanos sobre eleições e manifestações

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos emitiu, nesta segunda-feira (05), um alerta para os norte-americanos tomarem cuidados com as manifestações políticas que devem acontecer durante este mês e o próximos.

Segundo o comunicado, ainda que a Embaixada espere que as eleições sejam calmas, é necessário que os cidadãos se mantenham vigilantes. “Enquanto a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil esperam que as eleições sejam relativamente calmas na maior parte do país, lembramos aos Cidadãos Americanos que se mantenham vigilantes e cientes de seus arredores e de quaisquer fechamentos de estradas.”

Dessa forma, eles sugerem que os norte-americanos evitem áreas de manifestações e grandes reuniões. A Embaixada ainda oferece um programa de alertas, que facilita a localização em casos de emergência.

O primeiro turno das eleições está marcado para acontecer no próximo dia 3 e, caso necessário, o segundo turno deve acontecer no dia 30 de outubro.