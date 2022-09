Meta da campanha de Tebet é ultrapassar Ciro Gomes nas próximas pesquisas

Na região, Simone saiu de 1% para 7% das intenções de voto de agosto para cá. No total do país, passou de 2% para 5%

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Depois do crescimento verificado nas pesquisas, o objetivo da campanha da senadora Simone Tebet (MDB) é ultrapassar o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), na expectativa de criar uma onda em favor da presidenciável.

Seus auxiliares reconhecem que, hoje, a maior parte dos votos do pedetista tende a migrar para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como mostram as pesquisas. Mas apostam que Tebet pode acabar sendo beneficiada por um voto útil da terceira via, caso a meta se concretize.

A campanha diz que pesquisas internas já apontam esse cenário em alguns estados. No último Datafolha, a senadora já aparece em empate técnico com Ciro: ela com 5% e ele com 9% dos votos.

O crescimento de Simone Tebet divulgado pelo Datafolha de quinta-feira (1) foi mais expressivo entre os eleitores do Sul.

Na região, Simone saiu de 1% para 7% das intenções de voto de agosto para cá. No total do país, passou de 2% para 5%.