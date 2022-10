‘Como católica, me doeu ver o que Bolsonaro fez em Aparecida’, diz Tabata Amaral

A deputada Tabata Amaral (PSB) criticou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e disse que se sentiu ofendida pelo que ocorreu em Aparecida

A deputada federal reeleita Tabata Amaral (PSB) criticou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e disse que se sentiu ofendida pela confusão ocorrida no santuário de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira (12).

“Sou católica. Fui coroinha. A igreja é importante para o jovem da periferia e foi importante para minha formação. E me doeu muito, enquanto católica, ver o que fizeram ontem”, disse Tabata no UOL Entrevista, nesta quinta (13).

Na sequência, ela pediu respeito com os rituais católicos. “Ver um santuário, que é sagrado para mim, e ver que vaiaram um arcebispo, que fizeram bagunça, é de um desrespeito tão grande. Tinha gente bebendo dentro da igreja, sendo agressivos com a TV Aparecida, que minha mãe acompanha. Ninguém é obrigado a seguir ritos católicos, mas na hora que você escolhe estar na igreja, tem que ter o mínimo de respeito”.

Tabata responsabilizou o presidente por esse comportamento dos apoiadores dele. “Bolsonaro se diz cristão, mas prega o oposto do que Jesus ensinou. Prega o ódio e prega essa bagunça. Ele lembra mais os fariseus do que os ensinamentos de Jesus”.

Tabata tem apoiado Lula (PT) na disputa presidencial e explicou qual é a diferença, na visão dela, entre o petista e Jair Bolsonaro.”De um lado temos o Bolsonaro, que faz chacota, que é agressivo e faz o que fez na basílica de Aparecida e diz que vai mudar STF pra mandar no STF. Do outro lado tem Lula, que governou com moderação. Você pode criticar política econômica e corrupção, mas não pode dizer que Lula é extremista. Ele conversou com quem pensa diferente e fez mandato amplo. Não são dois extremistas. Venho ressaltando: de um lado a gente tem um playboy, que faz motociata e vai andar de jet ski enquanto as pessoas estão sofrendo. Do outro lado tem alguém que conhece o sofrimento e conhece a fome”, explicou Tabata.

